L1 ‍: Auxerre roule sur l'or, la DNCG sera une formalité

Dans : Auxerre.

Par Corentin Facy

Plusieurs clubs de Ligue 1 sont très fébriles avant leur passage devant la DNCG. Ce n’est pas le cas de l’AJ Auxerre, très confiant et qui n’a même pas besoin de vendre tous ses meilleurs joueurs.

Le fiasco des droits TV plombe les clubs de Ligue 1, lesquels sont pour la plupart très fébriles avant leur passage devant la DNCG en mai et juin. Le gendarme financier du football français a prévenu tous les clubs, il faut présenter cette année un bilan sans recette prévisionnelle de droits télés et sans anticiper les transferts qui ne sont pas encore actés. De quoi donner un coup de chaud à de nombreux clubs de Ligue 1, mais pas à l’AJ Auxerre. Interrogé par France Bleu, le président bourguignon Baptiste Malherbe a confié que tout était son contrôle à l’AJA, qui ne sera même pas contraint de vendre tous ses meilleurs joueurs pour passer la DNCG sans encombre cet été.

Pas de mauvaise surprise pour Auxerre face à la DNCG

« La vente de joueurs au mercato ne sera pas vitale » a-t-il confirmé, rendant sans doute jaloux nombreux de ses confrères, avant de poursuivre. « On a déjà refusé des propositions ces dernières saisons. On souhaite mener un projet moyen terme, on préfère garder nos joueurs, leur offrir un environnement où on progresse ensemble pour avoir une équipe compétitive » poursuit-il, puis de conclure. « On risque d'avoir des sollicitations mais on ne fera pas n'importe quoi, on n'a pas la contrainte de vendre grâce à notre actionnaire et à la bonne santé globale du club. Tout le mérite en revient aux salariés et à notre actionnaire, James Zhou, et ORG Packaging. Même si on n'est toujours pas à l'équilibre financier et qu'il y a des éléments factuels qui sont du ressort de l'actionnaire pour garantir notre passage, notre gestion saine est reconnue et beaucoup de signaux sont favorables pour le dossier DNCG ».

Autrement dit, l’AJ Auxerre accuse encore des pertes, mais cela n’aura pas de conséquences financières devant la DNCG grâce à la puissance économique de son actionnaire chinois. Un véritable luxe pour le pensionnaire de l’Abbé-Deschamps au vu de la situation financière désastreuse de plusieurs clubs de taille similaires, voire même supérieures.