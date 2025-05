Il crève l'écran à Auxerre, son prix est déjà fou

Prêté par Bournemouth à Auxerre, Hamed Traoré a crevé l’écran avec 10 buts et 2 passes décisives en Ligue 1. De quoi susciter la gourmandise du club anglais, qui réclame 20 millions d’euros pour l’international ivoirien.

L’été dernier, l’AJ Auxerre a réalisé un super coup en s’offrant le prometteur attaquant ivoirien Hamed Traoré en provenance de Bournemouth. Le joueur de 25 ans passé par Sassuolo et Naples a véritablement crevé l’écran en Ligue 1 en inscrivant 10 buts et en délivrant 2 passes décisives, contribuant largement au maintien aisé de l’AJA en Ligue 1 pour la saison prochaine. Toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin pour le club bourguignon, qui s’apprête à dire adieu au natif d’Abidjan, lequel va ponctuellement revenir à Bournemouth.

🚨🔴⚫️🇨🇮 #PL |



✨️ Many clubs are observing Hamed Traorè after his amazing season (10 G/ 2 A) with Auxerre



❗️Nice, West Ham, Bologna and Atalanta are among the clubs that already asked informations about him



💰 Bournemouth want €20M to sell the player.



