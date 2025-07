La DNCG tape fort, ce club crie au scandale

Dans : ACA.

Par Corentin Facy

La rétrogradation en National décidée ce mardi par la commission d’appel de la DNCG passe très mal à Ajaccio, où le patron Alain Orsoni s’en est directement pris au gendarme financier du football français.

Relégué en National en premier instance, l’AC Ajaccio passait de nouveau face à la DNCG ce mardi. Le club corse était quasiment persuadé de sauver sa place en Ligue 2 lors de cet appel, mais la décision du gendarme financier a surpris tout le monde. Malgré une garantie bancaire de 15 millions d’euros et le versement de 2,5 millions d’euros sur le compte courant de l’ACA, la DNCG a fait le choix de maintenir sa décision initiale, à savoir reléguer administrative Ajaccio en National. Un choix qui provoque la furie d’Alain Orsoni, président de la holding et propriétaire du club corse.

L’AC Ajaccio tiendra une conférence de presse demain en début d’après-midi au stade Michel Moretti. #DNCG — AC Ajaccio (@ACAjaccio) July 15, 2025

« Malgré un engagement ferme et irrévocable de la banque o scotland, malgré l’attestation d’un virement de 2,5 ME sur le compte… Cette commission a décidé de nous rétrograder sous des prétextes fallacieux ! Le club fera appel devant le CO et tiendra une conférence de presse mercredi après midi » a publié le patron de l’AC Ajaccio sur son compte Facebook. Une colère d’autant plus forte qu’avant l’appel, la confiance était totale dans le camp corse.

L'ACA ne décolère pas

« Je ne vois pas comment on pourrait nous refuser de poursuivre l'aventure avec les garanties qu'on a apportées » disait notamment Alain Orsoni. France Bleu précise que les 2,5 millions d’euros injectés sur le compte de l’AC Ajaccio ont été versés par le controversé homme d'affaires Francis Perez, dirigeant du Grupo Pefaco, une société… en faillite. Ce qui a peut-être suscité une vive inquiétude chez les dirigeants de la DNCG, au point de reléguer Ajaccio en National pour la saison à venir.