La DNCG exclut un club de toutes les compétitions

Par Corentin Facy

Rétrogradé administrativement en National par la DNCG, l’AC Ajaccio a appris une sanction encore plus lourde de la part du gendarme financier du football français ce mercredi. En effet, le club corse a été exclu de toutes les compétitions nationales pour la saison 2025-2026. Une décision prise par la commission fédérale de contrôle des clubs de la DNCG, qui a prononcé ce mercredi l’exclusion totale de l’ACA pour toutes les compétitions lors de la saison à venir.