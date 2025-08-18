L'AC Ajaccio dépose le bilan, 180 emplois supprimés

Dans : ACA.

Par Claude Dautel

C'est désormais officiel, ce lundi, l'AC Ajaccio a déposé le bilan auprès du tribunal de commerce de la ville corse.

Avec un déficit d'au moins 13 millions d'euros, et probablement beaucoup plus selon Corse Matin, les choses ne pouvaient pas bien se finir pour l'AC Ajaccio, et si ce lundi le secteur professionnel de l'ACA a déposé le bilan, tout indique que compte tenu des dettes du club, on va tout droit vers une liquidation. Le quotidien régional affirme que cela va entraîner non seulement la fermeture du centre de formation, mais également la suppression de 180 emplois.

La mobilisation continue, nous avons déjà récolté 12 000 € depuis le lancement de la campagne pour le sauvetage de l' @ACAjaccio !

Inseme si pò ! ⚪️🔴 https://t.co/lnp6CILyLE pic.twitter.com/XJFTMi13b0 — Cullettivu Biancu è Rossu (@cullettivuBeR) August 18, 2025

Pour éviter de repartir en Régional 1, l'association AC Ajaccio pourrait faire appel de la décision prise par la DNCG fédérale qui a décidé d'exclure Ajaccio des championnats nationaux. Un appel qu'il faudra déposer au plus tard ce jeudi. Afin de se lancer dans cette opération, il faut réunir des fonds et c'est ce que tente actuellement de faire des socios du club corse réunis sous la bannière Cullettivu Biancu è Rossu. Ces derniers espèrent pouvoir sauver la place de leur club en National 3, même si tout cela semble bien compliqué.