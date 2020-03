SCO : Olivier Pickeu mis à pied

Dans : SCO.

Manager général du SCO d’Angers et considéré comme l’artisan des bonnes années angevines en Ligue 1, Olivier Pickeu a été mis pied à titre conservatoire. L’ancien attaquant, formé à Lille et passé notamment par Caen, Amiens et Le Mans, était en place à Angers depuis 2006. Aucune explication n’a été donnée par le club de Ligue 1, mais des remous internes secouent le SCO depuis quelques semaines. Ce lundi, Fabrice Favetto-Bon a été nommé président délégué, et sera en charge du club pendant que Saïd Chabane est sous contrôle judiciaire, en raison de sa mixe en examen pour agressions sexuelles aggravées.