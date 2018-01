SCO : Moulin « va continuer à se battre » contre l'arbitrage

Dans : SCO, Ligue 1, Rennes.

Stéphane Moulin, coach d'Angers, après la défaite à Rennes (0-1) : « Ce n'est qu'un match, mais contre tout ça, on va continuer à se battre. On va s'accrocher. C'était dur de remettre le couvert. Et Rennes a une capacité à vous épuiser pour récupérer le ballon. Tout le travail qu'on a fait pendant 90 minutes est jeté aux orties avec ce but en fin de match... Ce n'est pas la frustration qui m'anime ce soir, c'est la colère. Car on a fait ce qu'il fallait sur le terrain... Et je suis très en colère... Toutes les décisions sont contre nous. Le penalty, le rouge... On veut être arbitré comme les autres ! On devrait avoir 7 points de plus sans les erreurs d’arbitrage... ».