SCO : Le marquage sur Fekir a marché, Moulin est fier de son coup

Stéphane Moulin, entraîneur d'Angers, après le match nul à Lyon (1-1) : « Pour nous, c'est un très bon point. On voulait venir faire quelque chose ici, mais ça aurait été un manque d'humilité que d'imaginer le faire sans souffrir. C'est un point qui nous fait du bien et qui récompense l'abnégation des joueurs. Ils ont été au bout d'eux-mêmes. On a réussi à museler Nabil Fekir pratiquement tout le match. Mais les grands joueurs finissent toujours par trouver la faille. Et c'est un sacré grand joueur. Mon idée, c'était de faire un 10 contre 10. Deux lignes de 4, un attaquant et un joueur consacré à une tâche très obscure, mais tellement importante ».