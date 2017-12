SCO : L'Angleterre s'arrache Toko-Ekambi au mercato !

Dans : SCO, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Homme fort d’Angers cette saison (9 buts en L1), Karl Toko Ekambi est très convoité au mercato. Angers est prévenu…

Selon les informations de France Football, l’attaquant le plus performant de l’équipe de Stéphane Moulin attire les convoitises en Premier League. Plusieurs clubs de milieu de tableau sont particulièrement intéressés par son profil, notamment Crystal Palace, Everton et Burnley. Le dossier serait « géré » par le frère du joueur et non par son agent, ce qui rendrait les choses très floues. Pour rappel, Karl Toko Ekambi est sous contrat avec Angers jusqu’en juin 2020.