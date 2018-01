SCO : Angers ne fait surtout pas le malin

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur d'Angers après la victoire contre l'ESTAC) : « On savait que ce serait un match un peu tendu, difficile notamment parce que c'est notre 4e en 10 jours. On l'a vu durant la première demi-heure où on a eu du mal à trouver la bonne carburation. Le but nous a aidés et je pense que la victoire est logique. Ce but a obligé les Troyens à sortir un peu plus. Cette victoire doit donner confiance aux joueurs et je l'espère insuffler une vraie belle dynamique à nos supporters. Être 15e ? C'est une récompense ponctuelle qui n'aura de valeur que si le 16 mai, on est devant la 18e place. Il ne faut pas s'enflammer. On voulait gagner ce soir, c'était une occasion à ne pas manquer, on ne l'a pas manquée.»