SCO ‍: Angers justifie son mercato de survie

Dans : SCO.

Par Mehdi Lunay

La fin de mercato a été très frustrante pour les supporters d'Angers. Leur buteur numéro 1 Estéban Lepaul a filé à Rennes ces derniers jours et pourrait d'ailleurs affronter son ancien club dès dimanche.

Une perte immense sur le plan sportif et aucun remplaçant n'apparaît à l'horizon. Annoncé au SCO, Steve Mounié ne peut signer à cause de la masse salariale encadrée du club angevin. La venue du Lensois Rémy Labeau-Lascary n'a pas été homologuée pour la même raison. De quoi rendre le public d'Angers furieux et obliger la direction à s'expliquer dans un communiqué. Publié ce samedi, le texte justifie la vente de Lepaul par le budget restreint du SCO avec la crise des droits TV.

Communiqué officiel d'Angers SCO. — Angers SCO (@AngersSCO) August 30, 2025

« Depuis deux saisons, l’ensemble du football français traverse une crise économique sans précédent. Là où Angers SCO aurait dû percevoir 19 M€ de droits audiovisuels en 2024-2025, le club n’en a touché que 7 M€. Cette saison, les recettes TV ne s’élèveront qu’à 3 M€. [...] Dans ce contexte, le club a résisté aussi longtemps que possible pour conserver son attaquant Estéban Lepaul, avant de céder en responsabilité à la volonté clairement exprimée du joueur, en dépit de sa récente prolongation. Sa cession au Stade Rennais s’inscrit donc dans le respect du choix du joueur et la nécessité de protéger la pérennité du club », explique le SCO avant de conclure par un message d'optimisme.

« Nous mesurons la frustration et l’inquiétude de nos supporters, mais nous savons aussi leur fidélité et leur exigence. Comme lors du maintien obtenu la saison passée, nous partageons la volonté farouche de bâtir une équipe compétitive, digne de l’histoire et des couleurs du SCO. Dans ce nouveau moment délicat, notre cap reste immuable : protéger aujourd’hui l’institution pour mieux la renforcer demain, et garantir à Angers SCO sa place durable dans l’élite du football français », écrit le 14e de Ligue 1 la saison dernière. Une preuve supplémentaire de la détresse de la majorité des clubs français sur le plan financier.