SCO : 19e et un nul à domicile, Angers y voit du positif

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur du SCO Angers après le nul contre Montpellier) : « Quand on casse une série de trois défaites, ce n'est pas une mauvaise soirée. Mais notre situation actuelle fait que ce n'est pas suffisant. Mon regret, c'est d'avoir su trouver la faille puis d'avoir encore eu l'opportunité à deux-trois reprises de le faire, mais sans avoir pu concrétiser. Mais sur l'investissement des joueurs, sur ce qu'on avait mis en place, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai vu des joueurs qui ont donné une réponse sur l'envie d'avoir envie. C'était compliqué face à un coffre-fort bien huilé avec des joueurs forts. Je pense qu'on avait utilisé le bon système, mais ça n'a pas suffi. On n'est pas heureux mais il faut s'en contenter. Même si je pense qu'on était plus proche de le gagner. »