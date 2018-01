SCO : 14 ME pour Toko-Ekambi, Angers ne craque pas au mercato

Dans : SCO, Mercato, Premier League.

En difficulté au classement, le SCO évite pour le moment le pire grâce au seul et unique Karl Toko-Ekambi. L’attaquant camerounais est intenable et inscrit de précieux buts, à l’image de son doublé contre Dijon pour relever la tête avant la trêve. Néanmoins, la situation est délicate avec la 19e place actuelle et le club angevin l’a bien compris en enregistrant deux recrues. Pendant les présentations de Prince Oniangue et Ludovic Butelle, le président Saïd Chabane a avoué avoir reçu une offre copieuse pour KTE, sans y donner suite.

« Il ne partira pas cet hiver, j’ai même refusé une offre hier de 14 millions d'euros », a annoncé le président du SCO, qui fait très probablement référence au forcing effectué par Brighton ces derniers jours. A noter que Crystal Palace et Leicester sont aussi sur les rangs du Camerounais, et qu’Angers risque d’être de nouveau attaqué dans ce mois de janvier.