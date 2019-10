PSG : Battre Paris au Parc ? Il ne veut pas fâcher le monstre

Dans : SCO, Ligue 1, PSG.

Ce samedi après-midi, le duel au sommet de la Ligue 1 opposera le Paris Saint-Germain au SCO d’Angers.

En début de saison, qui aurait pu imaginer que le club angevin allait se présenter au Parc des Princes avec un statut de dauphin du PSG après huit journées de Ligue 1 ? Pas grand-monde, mais les faits sont là. Grâce notamment à ses succès contre Bordeaux (3-1) ou l’ASSE (4-1), le SCO se situe à deux unités du club de la capitale. Mais ce n’est pas pour autant que le 17e budget du championnat envisage de concurrencer Paris. S’il rêve bien entendu de faire chuter son rival pour la troisième fois de la saison, Stéphane Moulin sait que Paris a les clés de ce choc.

« J’ai le meilleur effectif que j'ai jamais eu ici, en quantité et en qualité. Le seul match référence contre le PSG en L1, c'était un 0-0 en 2015, et bien sûr la finale de Coupe de France en 2017, perdue 1-0 à la dernière minute. Sinon, on a rarement été en mesure de les accrocher. Ils ont fait un peu moins peur depuis six mois, car ils ont eu beaucoup d'absences. On peut même dire qu'ils étaient affaiblis, malgré tout le potentiel qu'ils ont. On a eu l'impression qu'ils n'écrasaient plus le championnat. Mais là, ils ont battu le Real. On veut que l'ambiance reste sereine, agréable, avec toujours du plaisir et de l'enthousiasme. C'est particulier d'aller jouer ce match à Paris, mais nous devons rester nous-mêmes. Il faut qu'on vive bien ce match, avant et pendant. Le résultat va surtout dépendre d'eux : s'ils veulent se fâcher, ce sera plus compliqué », a lancé, sur le site de la LFP, l’entraîneur d’Angers, qui sait que le SCO aura sa chance, sachant que Tuchel fera sans Mbappé ni Cavani quelques jours après un déplacement dépensier à Galatasaray.