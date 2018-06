Officiel : Angers annonce le remplaçant de Toko Ekambi

Dans : SCO, Mercato.

Peu de temps après le départ de Karl Toko Ekambi à Villarreal, Angers a déjà enregistré la signature de son remplaçant. Il s’agit du Franco-Camerounais Stéphane Bahoken (26 ans), qui arrive en fin de contrat à Strasbourg, et qui s’est engagé pour quatre saisons avec le SCO. « J’avais envie de continuer ma progression, et en parlant avec les dirigeants du SCO, ils m’ont dit que si je continuais comme ça, j’aurais du temps de jeu pour le faire, a expliqué le nouveau numéro 9 angevin. Je me donnerai au maximum, j’essaierai d’apporter tout ce que j’ai à apporter au club et d’être le plus performant possible. »