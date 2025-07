Leeds vient chercher la star du SCO Angers

Après une saison réussie dans l’élite du football français, le SCO d’Angers prépare son mercato. Le club du Maine-et-Loire pourrait enregistrer une belle vente cet été. Celle de son gardien de but, Yahia Fofana. La Premier League cherche à attirer le portier vainqueur de la CAN en 2023.

Le SCO d’Angers s’est offert le droit de poursuivre son aventure en Ligue 1. Les hommes d’Alexandre Dujeux ont obtenu le maintien la saison passée. Mais le club du Maine-et-Loire obtient la rançon du succès. Plusieurs éléments sont courtisés cet été et une belle vente pourrait renflouer les caisses du club. Depuis quelques mois, la Premier League fait les yeux doux au portier Yahia Fofana. Leeds United pourrait passer à l’offensive dans les prochaines heures du mercato pour le gardien ivoirien. Arrivé libre du Havre à l’été 2022, le gardien de 24 ans est l’un des artisans de la remontée en Ligue 1 du SCO. Il est surtout l’une des grosses valeurs marchandes de l’effectif.

🚨🆕 #LeedsUnited 🇨🇮 #TransferNews

Leeds United are ready to open talks with Angers goalkeeper Yahia Fofana.



Clubs from Italy and France are interested in the 24-year-old Ivorian goalkeeper.