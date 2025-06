DNCG ‍: 10 millions d'euros sauvent ce club de Ligue 1 du désastre

Dans : SCO.

Par Corentin Facy

Angers a fait l’objet ce mardi d’une sanction de la DNCG, qui a encadré sa masse salariale et ses indemnités de mutation en vue du mercato. Mais le club angevin a évité le pire grâce à son patron Saïd Chabane.

C’est le moment tant redouté par les clubs français, notamment ceux de Ligue 1 et de Ligue 2. Depuis plusieurs jours, les examens s’enchaînent à la DNCG et si plusieurs clubs comme Marseille, Nice ou encore Lille ont passé l’obstacle sans encombre, on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Le passage de l’OL le 24 juin sera par exemple très attendu. Ce mardi, c’est Angers qui a tremblé face au gendarme financier du football français avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation.

Le SCO n’est pas interdit de recrutement, mais il ne sera pas non plus libre de ses mouvements et devra compenser chaque arrivée par un départ. Des mouvements que la DNCG validera au fur et à mesure de l’été. Une interdiction handicapante, mais le club angevin a évité le pire grâce à son propriétaire Saïd Chabane, selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter. « Concernant le passage à la DCNG d’Angers. Ce passage a été facilité par l’apport personnel du Président Chabane. Apport personnel d’un montant de 10 ME ! » a publié sur son compte X l’insider, révélant que sans l’apport financier de son patron, Angers aurait pu aller au-devant de graves problèmes.

Angers a tremblé et remercie Saïd Chabane

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si des clubs tels que Reims ou Saint-Etienne étaient très attentifs ce mardi au passage du SCO devant la DNCG, guettant une éventuelle relégation administrative qui aurait pu faire un heureux élu à l’échelon inférieur. Il n’en sera finalement rien et pour Angers, le plus dur est désormais fait. Il n’y a plus qu’à se montrer très malin et économe lors du mercato estival pour renforcer l’équipe malgré les restrictions du gendarme financier du football français.