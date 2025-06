Angers dit adieu à ce rêve à 10ME

Dans : SCO.

Par Mehdi Lunay

En difficulté financière, le SCO Angers sera obligé de vendre cet été. Dans cette optique, l'offre annoncée de 10 millions d'euros pour son gardien Yahia Fofana était une aubaine. Mais la réalité est bien différente dans ce dossier.

Cette année, plus que jamais, l'entretien de fin de saison avec la DNCG est très redouté en Ligue 1. Plusieurs clubs sont sur un fil d'un point de vue financier et le feuilleton des droits TV les a enfoncés. Angers fait partie des cas les plus préoccupants. Maintenu sur le terrain, le SCO aura besoin de vendre d'ici la fin du mois de juin pour conserver sa place dans l'élite. Solide rempart des Angevins, le gardien Yahia Fofana est l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'équipe entraînée par Alexandre Dujeux. Un intérêt de Leeds pour le portier ivoirien a récemment filtré dans la presse.

Fofana à 10 millions d'euros, il met fin au rêve

C'est notamment le cas du Courrier de l'Ouest qui avance même un prix : 10 millions d'euros. Une somme qui soulagerait grandement le SCO Angers. Néanmoins, l'insider Mohamed Toubache-Ter a rapidement réagi à cette information. Il dément fermement le montant sorti dans la presse. « Fake news !! Aucune offre aux alentours de 10 millions d’euros. Même pas en rêve ! », a t-il lâché sur le réseau social X.

Fake news !!



Aucune offre aux alentours de 10M€.



Même pas en rêve ! #AngersSCO https://t.co/h7EpXBpEX4 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 7, 2025

Toubache-Ter rajoute qu'Angers « ne réclame » tout simplement pas cette somme dans les négociations. Une petite douche froide pour les supporters angevins qui risquent de perdre leur gardien pour un montant finalement dérisoire. Un double coup dur sportif et financier alors que le SCO n'aura pas beaucoup de moyens pour recruter cet été et espérer se maintenir une nouvelle fois l'année prochaine.