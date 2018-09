Mercato : Amiens calme la Ganso-mania après le mercato

Dans : ASC, Mercato, Ligue 1.

Questionné sur l'arrivée de Ganso à Amiens, le président Bernard Joannin n'a pas hésité à calmer les ardeurs du public.

Le 31 août dernier, lors des dernières heures du mercato estival, Amiens a signé l'un des plus gros coups de ce marché en Ligue 1. En faisant venir Ganso gratuitement en prêt avec option d’achat en provenance du FC Séville, le club picard a réalisé une belle affaire, un an seulement après l'avoir déjà fait avec Gaël Kakuta. Avec la venue de l’ancien grand espoir du football brésilien, l'ASC a donc provoqué un énorme buzz à travers l'Europe. Malgré cette mise en lumière estivale, Bernard Joannin attend désormais que Ganso réponde présent sur le terrain.

« Il arrive mercredi au club. On va profiter de la trêve internationale pour le remettre à l’entraînement. Ensuite, c’est le coach qui décidera de l’aligner ou non. La seule vérité, c’est la vérité du terrain. On pourra glorifier mon équipe de recrutement quand Ganso aura fait des matchs de qualité et aura permis à Amiens de remporter des victoires. En termes médiatiques, on sait qu’il est connu comme un très bon joueur de football. C’est un joueur que l’on suit depuis 4-5 mois. Amiens est devenu, dans son ADN, un accompagnant pour des joueurs qui sont en difficulté à trouver du temps de jeu. On l’a fait avec Kakuta, on essaie de le faire avec pas mal de joueurs. On espère le faire avec Ganso, qui n’a joué qu’une trentaine de matchs avec Séville, de le remettre en confiance, de le remettre dans un climat familial, de façon à ce que le joueur qu’il était à Santos, il le redevienne à Amiens », a lancé, dans l’Intégrale Sport, le dirigeant amiénois, qui sait que son club va faire parler avec Ganso, et potentiellement en bien si ce coup de poker venait à se transformer en réussite au cours des prochaines semaines.