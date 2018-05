ASC : Pelissier va prolonger à Amiens

Dans : ASC, Ligue 1.

Sauf retournement de situation, Christophe Pelissier sera toujours l'entraîneur d'Amiens la saison prochaine. En effet, le technicien du club picard, dont le travail a été unanimement salué et qui a largement contribué au maintien de l'ASC en Ligue 1, a confié à 20 Minutes que la prolongation de son contrat était en bonne voie alors que plusieurs clubs semblaient vouloir le convaincre de partir d'Amiens.

Christophe Pelissier va les décevoir. « On est en discussion avec le club. On sera fixé d’ici la fin du mois. Il faut bien mettre les choses en places, ne pas se précipiter d’un côté comme de l’autre. Mais normalement, je devrais continuer l’aventure avec Amiens. Si je demande certaines garanties pour rester ? Oui, c’est normal. Quand on est coach, on est compétiteur. On veut des garanties sur l’effectif, sur les moyens mis en place », a expliqué le technicien amiénois, visiblement tenté de continuer l'aventure avec le club qui l'a fait connaître au grand public.