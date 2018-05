ASC : Malgré la charge de Toulouse, Pélissier reste à Amiens

Dans : ASC, Ligue 1, TFC.

L'équipe d'Amiens, entraîné par Christophe Pélissier a non seulement réussi à se maintenir en Ligue 1, ce qui n'était pas gagné d'avance, mais en plus elle a pratiqué un football offensif qui a séduit pas mal de monde. C'est pourquoi les dirigeants toulousains ont récemment noué des contacts avec le technicien du club picard afin de savoir si éventuellement il était prêt à débarquer au Stadium. Mais, selon L'Equipe, après avoir pesé le pour et le contre, Christophe Pélissier a finalement décidé de rester à Amiens où une prolongation de contrat l'attend depuis plusieurs jours. Le coach de l'ASC souhaite avoir un total contrôle sur son équipe, et le TFC ne pouvait pas lui offrir cela, c'est pour cela qu'il n'aurait finalement pas hésité longtemps.