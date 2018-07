ASC : Le Stade Crédit Agricole débarque en L1

Dans : ASC, Ligue 1.

Le naming a mis du temps à s’imposer en Ligue 1, mais de plus en plus de clubs y ont désormais recours pour augmenter leurs revenus. Comme souvent, les banques et les assureurs se taillent la part du lion dans ce domaine. Et c’est en ce sens que le club d’Amiens a annoncé l’arrivée du Stade Crédit Agricole La Licorne dans un communiqué.

« La Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie et l’Amiens Sporting Club renforcent leur partenariat historique. La banque régionale exprime sa fierté et son enthousiasme à la perspective d’associer son nom au stade Amiénois de la Licorne qui devient le « Stade Crédit Agricole La Licorne » », a fait savoir Amiens SC, qui n’a pas dévoilé le montant ou la durée de ce partenariat.