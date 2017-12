ASC : Amiens n'était pas vraiment là à Troyes

Dans : ASC, Ligue 1.

Christophe Pélissier (entraîneur d’Amiens après la défaite à Troyes) : « Pour espérer prendre des points ici, il fallait jouer les deux mi-temps, nous n’avons joué que la première. Au fil du temps, nous avons senti que les Troyens avaient une grande maîtrise. Le but est à l’image de notre deuxième mi-temps, avec trop de pertes de duels. L’incident est dommage pour l’arbitre, parce que ça crée de la confusion et il subit la situation. Les choses vont devoir être clarifiées dans ce domaine. Mes joueurs étaient sûrs et certains que le ballon n’était pas rentré. Il n’y a pas eu un grand Amiens ce soir. Je connaissais la qualité des Troyens. Troyes a dit qu’il jouait sa finale contre nous, nous en avons une mercredi contre Nantes. »