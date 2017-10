Amiens - Lille : Aucun pronostic vital engagé parmi les 5 blessés graves

Dans : ASC, LOSC, Ligue 1.

Au lendemain de l'effondrement d'une barrière en bas de la tribune réservée aux supporters lillois à Amiens, le bilan définitif fait état de 29 blessés dont 5 dans un état grave. Heureusement, aucun de ces blessés graves n'a un pronostic vital engagé, on évoque essentiellement des fractures et des blessures au thorax. Parmi les supporters du LOSC touchés, on sait désormais que l'on trouve trois mineurs, dont un enfant de 14 ans.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la LFP a annoncé qu'elle se portait partie civile dans le cadre de l'enquête ouverte dès samedi soir par le Parquet d'Amiens, tout en précisant que le stade de la Licorne disposait de l'agrément nécéssaire pour accueillir des matches de Ligue 1. « Il n'y a aucun problème de vétusté du stade si ce n'est la toiture qui est en réfection donc ça n'a strictement aucun rapport », a précisé sur RTL, Alain Geste, le président d'Amiens Métropole, propriétaire du stade.