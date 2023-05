W9 et BeIN Sports achètent les droits de l'Euro Espoirs 2023

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

A un mois du début de la compétition en Géorgie et en Roumanie, l'Euro Espoirs 2023 a trouvé preneur chez les diffuseurs. W9, chaîne du groupe M6, et BeIN Sports diffuseront le tournoi où figureront les Bleuets. W9 diffusera chaque match de l'Equipe de France Espoirs, notamment les trois matchs de poules : Italie (22 juin), Norvège (25 juin) et Suisse (28 juin). Si les Bleuets passent ce premier tour, W9 diffusera les éventuels quart, demi et finale des Français. BeIN diffusera aussi les matchs des Français mais surtout l'intégralité de la compétition qui comprend 16 équipes. Ce duo de chaînes avait déjà diffusé l'Euro Espoirs 2019 en Italie tandis que France Télévisions s'était occupé du dernier Euro Espoirs en 2021. Pour rappel, l'Equipe de France menée par Sylvain Ripoll fait partie des outsiders sérieux du tournoi.

Bonne nouvelle pour le foot en clair !

W9 diffusera tous les matchs des Espoirs à l'Euro en juin-juillet. pic.twitter.com/HAC41ytl4Q — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) May 23, 2023