Varane blessé et en pleurs, la France grimace encore

Raphael Varane s'est blessé tout seul lors de la deuxième mi-temps de Chelsea-Manchester United ce samedi. Le défenseur français a quitté la pelouse en larmes, ce qui n'augure rien de bon pour Didier Deschamps et les Bleus à un mois du mondial.

La poisse ne semble pas quitter l'Equipe de France. Après le forfait de N'Golo Kanté et le probable de Mike Maignan, c'est la défense centrale qui est meurtrie cette fois-ci. Cadre des Bleus en Russie, Raphael Varane ne verra peut-être pas le Qatar. Lors du choc de Premier League entre Chelsea et Manchester United, il s'est effondré sur un crochet de Pierre-Emerick Aubameyang à la 57e minute. Il est resté allongé sur le ventre, semblant en grande souffrance. Il a été remplacé dans la foulée par Victor Lindelof, quittant le terrain en pleurs. Il est sans doute conscient d'avoir perdu le Mondial ce samedi même si les examens donneront rapidement leur verdict.

Raphael Varane was in tears as he came off injured 💔



The World Cup is a month away… pic.twitter.com/KVqmRcFWOq