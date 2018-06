Un rapprochement Daesh-Benzema, un journaliste s’excuse platement

Dans : Equipe de France.

Même si cela fait désormais près de trois ans qu’il n’a plus joué en équipe de France, Karim Benzema demeure un sujet toujours très chaud chez les Bleus.

Les titularisations d’Olivier Giroud sont souvent contestées tandis que l’attaquant du Real Madrid brille avec son club au plus haut niveau. Dans un énième débat sur ce sujet tenu jeudi dernier, le journaliste de la Chaine L’Equipe Guillaume Dufy est allé trop loin, avec une comparaison assez choquante entre les déclarations de Benzema sur Deschamps, et les menaces de l’état islamiste à l’encontre du sélectionneur national avant le début de la compétition.

« Si dans une interview, un joueur aurait dévoilé ton possible côté raciste, si ta maison avait été taguée avec des insultes. Il y a également eu des menaces de la part de Daesh. Très franchement, il faut être clair sur ce plateau sur le dossier Benzema », avait pesté Guillaume Dufy, qui a toutefois profité d’une prise d’antenne récente pour rectifier le tir. « Je me suis excusé auprès de l’intéressé, auquel j’ai lié des propos qu’il n’avait jamais prononcé et lié Karim Benzema à des actes et à des faits malveillants. Pour cela je voulais m’en excuser et c’est pour cela que je tenais à prendre la parole », a expliqué Guillaume Dufy, qui a eu quelques discussions peu cordiales avec l’entourage de Karim Benzema sur les réseaux sociaux.