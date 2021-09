TV : La France sur M6 et TF1, bientôt un changement ?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Depuis 2018, TF1 et M6 diffusent à tour de rôle les matchs de l’Equipe de France. Une routine qui pourrait bientôt être bouleversée.

Et pour cause, selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’UEFA vient de lancer un appel d’offres sur le marché français pour les droits télévisuels de tous les matchs de qualifications et tous les matchs amicaux des Bleus, en plus des matchs de Ligue des Nations. L’appel d’offres est gigantesque car il comprend également l’Euro 2024 et l’Euro 2028. Les diffuseurs susceptibles d’être intéressés doivent rapidement se décider car les propositions financières sont attendues au plus tard le 12 octobre. Le quotidien national rapporte que c’est la première fois que tous ces droits sont vendus en une seule fois et sur une aussi longue période, ce qui donne logiquement une importance cruciale à cet appel d’offres, notamment pour TF1 et M6.

TF1 et M6 vont devoir trancher

Les deux chaînes privés, qui se partagent les matchs de l’Equipe de France et les matchs des grandes compétitions internationales depuis près de quatre ans, vont rapidement devoir trancher ce qu’ils décident pour l’avenir. Et alors que l’on pourrait penser qu’ils vont logiquement reconduire leurs engagements actuels, ce n’est en réalité pas si simple. Le 17 mai dernier, TF1 a annoncé le rachat de 30 % du groupe M6 pour la somme colossale de 641 millions d’euros. Cette transaction aura forcément un impact sur le marché des droits télévisuels et des appels d’offres. L’autorité de la concurrence doit veiller à ce que cet attelage XXL ne dérègle pas le marché. Reste maintenant à voir comment TF1 et M6 gèreront la situation avec deux hypothèses : tenter de continuer sur le même scénario avec des matchs sur les deux chaînes, ou une offre commune pour qu’une seule des deux chaînes rafle la mise. Il sera par ailleurs intéressant de voir si d’autres chaînes se positionneront pour récupérer des matchs de l’Equipe de France, ce qui paraît peu probable au vu du coût que cela représente. Actuellement, TF1 et M6 paient 3,5 millions d’euros par match pour diffuser un match des Bleus.