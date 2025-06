TV ‍: France - Allemagne Espoirs, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Victorieuse contre l'Allemagne au tour précédente, l'équipe de France affronte l'Allemagne en demi-finale de l'Euro Espoirs ce mercredi.

Quelle heure pour Allemagne - France Espoirs ?

Malgré l'absence de plusieurs joueurs, blessés ou retenus par leur club, l'équipe de France Espoirs fait bonne figure lors de cet Euro. Le quart de finale contre le Danemark n'a pas été simple et il a fallu attendre les dix dernières minutes pour voir les Bleus prendre les devants. Mais après cette victoire, l'objectif est désormais de se hisser en finale. Pour cela, il faudra battre l'Allemagne ce mercredi en demi-finale, coup d'envoi à 21 heures.

Sur quelles chaînes suivre Allemagne - France Espoirs ?

L'Euro Espoirs n'est pas la plus populaire des compétitions, mais elle présente un énorme avantage. Comme la Coupe du monde des clubs, diffusée gratuitement par DAZN cet été, l'Euro Espoirs est disponible en clair. En effet, le match entre la France et l'Allemagne ce mercredi sera diffusé sur W9. Ceux qui bénéficient de l'abonnement et qui préfèrent BeInSports1 pourront également regarder la rencontre sur la chaîne qui détient une partie des droits de la Ligue 1.

🇩🇪🇫🇷 Demi-finale de l’Euro Espoirs 🏆

⌚️ 21h00 sur W9 & beIN SPORTS 1 📺#ALLFRA | #U21EURO pic.twitter.com/8XQ7kG6D1c — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2025

La compo probable des Bleuets contre l'Allemagne :

Gérald Baticle n’a pas de raison de modifier son équipe, après la qualification contre le Danemark au tour précédent. Selon les informations du journal L’Equipe, c’est donc un onze de départ très proche de celui aligné face aux Danois qui devrait débuter ce mercredi contre l’Allemagne. Un seul changement est attendu, le retour de Kiliann Sildillia, pressenti pour démarrer au poste de latéral droit en lieu et place de Lucien Agoumé. Titulaire à droite dimanche, le Strasbourgeois Doukouré basculerait alors au milieu de terrain. En attaque, Tel est pressenti pour démarrer aux côtés d’Odobert et de Lemarechal, ce qui signifie qu’Abline va probablement (encore) être remplaçant, tout comme Barry.

La compo probable de la France Espoirs : Restes – Sildillia, Matsima, Lukeba, Merlin – Doukouré, Lepenant, Cissé – Odobert, Tel, Lemarechal.