Thierry Henry va pleurer, Mbappé vise 70 buts avec la France

Buteur vendredi en Autriche, Kylian Mbappé devrait jouer ce lundi avec l'équipe de France contre la Croatie. L'occasion pour l'attaquant du PSG de faire monter son compteur de buts sous le maillot des Bleus.

Thierry Henry est toujours le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France avec ses 51 réalisations en 123 rencontres internationales. Et si l’ancien joueur d’Arsenal est sous la menace directe d’Olivier Giroud (48 buts), ce dernier n’aura probablement plus énormément d’occasions de marquer sous le maillot des Bleus. Même si Antoine Griezmann (42 buts) et Karim Benzema (37 buts) peuvent légèrement y croire, c’est évidemment Kylian Mbappé qui semble promis à succéder à Thierry Henry. Même si l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a marqué « que » 27 buts, il n’a que 23 ans et il pulvérise les records de précocité. A son âge, Henry avait marqué 8 fois sous le maillot français…et Olivier Giroud pas une seule fois. Autrement dit, l’ouragan Mbappé n’a pas fini de souffler sur le football mondial, pour le plus grand plaisir des supporters tricolores, lesquels espèrent que cela sera notamment le cas cet hiver lors du Mondial au Qatar. Concernant les limites du joueur parisien, d’anciens joueurs estiment qu’elles sont à un niveau énorme.

Mbappé puissance 70 buts, et pourquoi pas plus ?

S’exprimant dans Le Parisien à quelques heures de France-Croatie, Steve Marlet, ancien buteur vedette de Lyon et de Marseille, auteur lui de 6 buts avec les Bleus, a lui une idée relativement précise sur le score que peut atteindre Kylian Mbappé avec l’équipe de France. « Kylian a une trajectoire montante et ne cesse de progresser. Chaque année il est meilleur et bat les records de la saison précédente (...) Il est aussi efficace avec les Bleus que le PSG. Le football moderne n’est pas le même qu’il y a 20 ou 30 ans. Être sur la base de ces gens qui ont fait des records et même être en passe de les battre, c’est une performance exceptionnelle. Il peut arriver à 60-70 buts, voire plus. C’est juste incroyable ! », annonce, avec une vraie admiration, Steve Marlet. Thierry Henry a donc encore quelques saisons à profiter de sa place de numéro 1, mais il doit s'y faire, Kylian Mbappé va l'effacer des tablettes.