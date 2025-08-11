TF1 s'offre les matchs des Bleus jusqu'au Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines, l'équipe de France sera de retour pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. TF1 aura l'honneur de retransmettre les rencontres des Bleus de Didier Deschamps.

Après avoir terminé troisième de la dernière Ligue des Nations il y a quelques mois, l'équipe de France sera de retour en septembre pour disputer les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps aura à coeur de retrouver son groupe. Peut-être d'ailleurs que le sélectionneur des Bleus réservera quelques surprises. Mais les places sont chères avant un Mondial et la saison qui se profile sera très intéressante à suivre. En tout cas, avant de se projeter sur la compétition, la France va devoir s'y qualifier. Pour ce faire directement, il faudra terminer premier d'un groupe composé de l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Des rencontres que TF1 diffusera.

La France à l'honneur sur TF1

En effet, la chaine a annoncé ce lundi qu'elle proposera aux amoureux de l'équipe de France les six rencontres des Bleus lors de ses éliminatoires. Les rencontres seront : Ukraine - France le vendredi 5 septembre à 20h45 au stade de Wrocław en Pologne, France - Islande le mardi 9 septembre à 20h45 au Parc des Princes, France - Azerbaïdjan le vendredi 10 octobre à 20h45 au Parc des Princes, Islande - France le lundi 13 octobre à 20h45 au stade Laugardalsvöllur de Reykjavik en Islande, France - Ukraine le jeudi 13 novembre à 20h45 au Parc des Princes, Azerbaïdjan - France le dimanche 16 novembre à 18h au stade Stade Tofiq-Béhramov à Bakou en Azerbaïdjan. A noter que tous les matchs des Bleus seront commentés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, accompagnés de Saber Desfarges. Sur le papier, l'équipe de France ne devrait pas avoir trop de mal à faire la différence. Mais Didier Deschamps veut un groupe motivé et déterminé à frapper fort et envoyer un message à la concurrence. Surtout après des dernières sorties contrastées.