Racisme, harcèlement, Dugarry lâche sa vérité sur Le Graët

Englué dans les polémiques, Noël Le Graët a quitté son poste de président de la FFF. Une victoire pour Christophe Dugarry, opposé depuis longtemps au patron du football français. Mais, le consultant de RMC estime que ce départ a mis trop de temps à arriver.

Après 12 ans de règne, Noël Le Graët a du se résoudre à quitter son poste de président de la FFF. Les scandales de harcèlement, l'audit commandé par le ministère des sports, les pressions politiques et ses déclarations à l'emporte-pièce ont finalement eu raison de son acharnement. Noël Le Graët a quitté son poste à contrecœur alors qu'il voulait rester en poste jusqu'en 2024. Si ce dénouement résonne comme une défaite pour lui, c'est évidemment une victoire pour ses opposants et détracteurs comme c'est le cas de Christophe Dugarry.

Le Graët débarqué en 2023, trop tard pour Dugarry

L'ancien attaquant bordelais n'a jamais eu de mots assez durs envers le désormais ancien président de la FFF. Malgré les bons résultats de l'Equipe de France et le titre de champion du monde en 2018, il réclamait souvent son départ sur l'antenne de RMC. Aujourd'hui, s'il ne pleure pas son départ, ce succès a un goût amer comme il l'a exprimé auprès du Parisien. Dugarry se demande notamment comment Le Graët est resté aussi longtemps en poste au vu des problèmes et des scandales en interne à la FFF.

« Il n’y a rien de personnel. Son départ est logique. Cela aurait dû arriver depuis tellement longtemps ! Il y a tellement d’histoires, tellement de suspicion de racisme, de harcèlement, les petites phrases sur le Qatar… Et la seule chose qui l’a fait tomber, c’est parce qu’il a parlé de Dieu ! (Zinédine Zidane). Il n’y a qu’en France qu’on voit ça ! Il aurait dû tomber depuis bien longtemps. Les casseroles il les a depuis longtemps et pourtant, le Comex le soutenait. Et dans toutes les Fédérations c’est comme ça. Avec ce système, ça ne peut apporter que des problèmes comme ça. Il n’y a pas une Fédération où ça se passe bien. Le Graët est parti, il est recasé à la Fifa, on sauve les copains. Maintenant, on va arrêter de tirer sur l’ambulance », a t-il indiqué en interview, goûtant très peu au maintien du Comex avec de nombreux proches de Noël Le Graët. Une victoire modeste et anecdotique en somme mais Dugarry devra s'en contenter pour les prochains mois, faute de mieux.