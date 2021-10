Procès Benzema : Didier Deschamps décidera après le verdict

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Karim Benzema sera jugé du 20 au 22 octobre prochain dans l'affaire dite de la sextape de Mathieu Valbuena. Didier Deschamps ne veut évidemment pas se mêler du dossier, et attend le jugement du tribunal de Versailles.

Karim Benzema a fait son retour en équipe de France au printemps dernier, Didier Deschamps ayant finalement décidé de faire revenir l’attaquant du Real Madrid après plusieurs années de mise à l’écart. Le sélectionneur tricolore a confié avoir toujours fait des choix sportifs, et ne jamais avoir tenu compte des événements qui ont touché l’ancien Lyonnais. Cependant, DD le sait, du 20 au 22 octobre prochain, Karim Benzema sera jugé par le tribunal de Versailles, KB9 étant accusé de « complicité de tentative de chantage » dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Et dans cette affaire, le joueur madrilène risque jusqu’à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende, ce qui n’est évidemment pas rien, même si Karim Benzema bénéficie bien évidemment de la présomption d’innocence. Cependant, présent ce lundi en conférence de presse, avant le match face à la Belgique en Ligue des nations, Didier Deschamps a été interrogé sur une éventuelle réflexion en cours au cas où Karim Benzema serait condamné par la justice.

Benzema au tribunal, l'équipe de France attendra

Le sélectionneur a clairement fait savoir qu’il ne voulait surtout pas s’immiscer dans l’affaire en elle-même, et qu’il attendrait de connaître la décision du tribunal avant d’en tirer les conséquences sportives. « Moi je fais des choix sportifs, après il y a évidemment cet aspect judiciaire, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Il y aura une décision, et je ne veux pas l’anticiper, à partir de ce moment-là vous pourrez me reposer la question, mais aujourd’hui je ne me la pose pas comme je ne me la suis pas posée il y a des mois et des années en arrière », a répondu Didier Deschamps, qui sait forcément que ce sujet est très sensible concernant Karim Benzema.