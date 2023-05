Pavard en difficulté, Tuchel alerte Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Titulaire dans l’axe en l’absence de Dayot Upamecano blessé, Benjamin Pavard donne entière satisfaction à Thomas Tuchel. L’entraîneur du Bayern Munich a souligné la fiabilité de son défenseur polyvalent dont il comprend les réticences à évoluer sur le côté droit. Soit le poste que lui confie le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps.

Pour certains, la polyvalence n’est pas toujours un atout. Elle peut même devenir problématique. Demandez donc à Benjamin Pavard dont les détracteurs oublient parfois sa situation. Le Français n’a jamais caché sa préférence pour le poste de défenseur central, celui auquel il a été formé. Cela n’a pas empêché Didier Deschamps de l’installer à droite en équipe de France, au risque de le voir enchaîner les performances décevantes et récolter un tas de critiques au fil des années.

Heureusement pour Benjamin Pavard, son nouvel entraîneur au Bayern Munich Thomas Tuchel se montre plus compréhensif. En l’absence de Dayot Upamecano blessé, le coach allemand utilise l’ancien Lillois dans l’axe et constate une nette différence. « Je suis très heureux d'entraîner Benjamin. Il est très fort, très constant, très solide, très fiable, et à un niveau très élevé, a encensé l’ex-entraîneur du Paris Saint-Germain. C'est très important pour une défense. »

Tuchel donne le meilleur poste de Pavard

« Ces derniers matches, il a évolué comme défenseur central. Je sais qu'il aime beaucoup ça, et je peux le comprendre, parce qu'il peut jouer sans faire d'erreur. Je pense que son meilleur poste est peut-être dans une défense à trois, a estimé Thomas Tuchel, même si ce n’est pas le système qu’il privilégie. Il nous donne de la flexibilité, parce que l'on peut créer une défense à trois, jouer avec lui en latéral. Je suis très content de lui, il est encore sous contrat et j'espère qu'il ressent cette confiance parce qu'il joue toujours avec nous. » Le Bayern Munich espère effectivement prolonger Benjamin Pavard, sous contrat jusqu’en 2024.