Officiel : Corinne Diacre prolonge son contrat en Équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par La Rédaction

Grâce à son Euro réussi avec l'Équipe de France, Corinne Diacre continue de conserver la confiance de Noël Le Graët et de la Fédération Française de Football.

La sélectionneuse des Bleues vient de prolonger son contrat jusqu'en août 2024. Ainsi, elle sera encore à la tête des joueuses françaises pour les deux prochaines compétitions internationales, à savoir la Coupe du Monde 2023 et les Jeux olympiques. Corinne Diacre s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet dans un communiqué publié sur le site de la FFF. « Je suis heureuse et fière de poursuivre l’aventure avec l’Équipe de France pour ces deux saisons supplémentaires qui s’annoncent forcément très riches avec une compétition chaque année. Malgré la déception de s’arrêter en demi-finale, l’Euro a été encourageant et je suis ravie d’avoir l’opportunité de continuer à travailler avec ce groupe dans l’espoir d’aller décrocher le premier titre de l’Équipe de France féminine, d’abord en Coupe du Monde puis aux JO devant notre public », a expliqué celle qui tentera d'offrir un premier titre aux Bleues dans les prochaines années.