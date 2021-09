N'Golo Kanté vacciné ou pas, la France perd un atout !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Positif au covid, N'Golo Kanté ne jouera pas avec Chelsea en Ligue des champions, et il sera probablement forfait avec l'équipe de France pour la Ligue des Nations. En Angleterre, le sujet des footballeurs vaccinés ou non fait polémique.

A la veille de l’annonce par Didier Deschamps de la liste des joueurs appelés à disputer la Ligue des Nations avec l’équipe de France (contre la Belgique le jeudi 7 octobre, puis une finale éventuelle contre le vainqueur d’Italie-Espagne ou le match pour la 3e place le dimanche 10 octobre), le staff médical des Bleus est dans l’attente du dossier médical de N’Golo Kanté que Chelsea doit lui faire parvenir suite à l’annonce d’un test positif au Covid 19 du métronome tricolore. D’ores et déjà forfait en Ligue des champions contre la Juventus, l’ancien Caennais sera également absent en Premier League le week-end prochain. Et compte tenu du timing très précis des règles sanitaires imposées dans chaque pays. En Angleterre, les choses sont claires, un joueur testé positif doit se mettre à l’écart pendant dix jours. Autrement dit, N’Golo Kanté sera apte le 7 octobre précisément, soit le jour du match face aux Belges, mais il ne pourra pas s’entraîner auparavant avec ses coéquipiers français. Et comme le calendrier de la Ligue des Nations est très serré, on voit mal Didier Deschamps convoquer le milieu de terrain de Chelsea afin qu’il puisse jouer trois jours plus tard la finale ou le match de la troisième place de la Ligue des Nations.

Kanté vacciné ou pas, Tuchel refuse de s'en mêler

Comme le rappelle L’Equipe, pour cela, il faudrait déjà que N’Golo Kanté donne un avis favorable à ce retour rapide, et compte tenu de ses antécédents familiaux, son père et son frère étant décédés suite à un souci cardiaque, on comprend aisément que le joueur de Chelsea et de l’équipe de France soit très prudent. En Angleterre, un sujet interpelle cependant tout le monde, c’est celui de savoir si les footballeurs doivent être obligatoirement vaccinés en raison des risques liés à la pratique de ce sport collectif. Interrogé en conférence de presse, suite à l’annonce du forfait de N’Golo Kanté, dont on ne sait pas s’il a été vacciné, Thomas Tuchel a tapé en touche, avouant son impuissance sur cet épineux, et très polémique, dossier de la vaccination obligatoire. « La vaccination obligatoire ? Ce serait facile de dire oui maintenant, et d’avoir des applaudissements de tout le monde. Mais en même temps, ai-je le droit de dire cela ? Je ne suis pas certain. La vaccination semble être une bonne protection, je suis vacciné, mais j’ai pris la décision pour moi-même. Je ne me vois vraiment m’exprimer sur ce qu’il faut faire, cela dépasse mes fonctions », a précisé l’entraineur de Chelsea, qui estime que ce choix relève de la liberté individuelle.