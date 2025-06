Bernard Lacombe ‍: Michel Platini pleure son coéquipier

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Coéquipier de Bernard Lacombe en équipe de France, Michel Platini n'a pas masqué se peine après avoir appris la mort de l'attaquant de l'OL et des Bleus à l'âge de 72 ans.

Vainqueurs de l'Euro 1984 avec la France, Michel Platini et Bernard Lacombe ont connu de belles années en commun sous le maillot tricolore. Et forcément, pour le légendaire milieu de terrain de l'équipe de France, la mort de l'attaquant des Bleus a été un vrai choc. Dans un entretien accordé à l'Agence France Presse, et après avoir précisé que c'est Alain Giresse qui l'avait informé mardi du décès de Bernard Lacombe, Michel Platini a avoué sa peine de voir partir un de ses vieux camarades de jeu.

Platini très touché par la mort de Bernard Lacombe

OL : L'hommage poignant d'Aulas pour son « frère » Bernard Lacombe https://t.co/QNBCgS4bMk — Foot01.com (@Foot01_com) June 17, 2025

« Bernard, c’était avant tout un compagnon de route. Pendant 10 ans, il était l’avant-centre de l’équipe de France, notre avant-centre. On est un petit groupe qui pleurons son départ aujourd’hui. Bernard était un monument dans le football français puis un monument pour l’Olympique lyonnais, parce que c’est lui qui, avec Jean-Michel Aulas, a fait de Lyon un grand club, un club qu’il a passé sa vie à aimer, pour y avoir joué, entrainé, dirigé (...) Je n’ai pas eu l’intimité avec Bernard qu’avait Alain Giresse parce qu’ils ont été en chambre pendant 10 ans. C’était quelqu’un qu’on aimait et on souffre tous aujourd’hui, Alain peut-être encore plus, parce que c’était pratiquement son frère. Je me rappelle des batailles menées sur le terrain qui ont jalonné l’histoire de ma vie. Bernard fait partie de cette histoire », a confié Michel Platini.