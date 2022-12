« Merci les Bleus », TF1 diffuse son doc spécial mardi 20 décembre !

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Dans la foulée du Mondial 2022 au Qatar, TF1 annonce la diffusion mardi soir à 21h10 la diffusion d'un documentaire exceptionnel sur l'équipe de France. Les audiences vont encore trembler.

Les dirigeants et les équipes de TF1 ont probablement eu les yeux écarquillés en voyant au lendemain de la finale France-Argentine qu'avec 29,1 millions de téléspectateurs au moment des tirs au but, la dernière rencontre de la Coupe du Monde avait réalisé le meilleur score de l'histoire de la télévision. Avec près de 88% des téléspectateurs massés devant les écrans, la Une ne peut que se réjouir d'avoir prolongé, au coeur de l'automne, son contrat de diffusion avec l'équipe de France. Et pour profiter de l'effet Mondial, TF1 annonce que ce mardi 20 décembre à 21h10, elle diffusera un documentaire titré « Merci les Bleus » et réalisé à partir « de nombreuses images exclusives dans les coulisses des Bleus ». De quoi encore attirer la foule devant la Une pour cette version 2022 des Yeux dans les Bleus.