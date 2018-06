Médias : L'énorme carton de France 98 sur TF1

Dans : Equipe de France, Info.

Mardi soir, TF1 diffusait un « match des légendes » entre l’Equipe de France 98 et une sélection de la FIFA. Un show qui a visiblement trouvé son public puisque 6,8 millions de téléspectateurs en moyenne ont regardé la bande d'Aimé Jacquet, qui s'est imposée 3-2 grâce à des buts de Zidane, Henry et Candela. Une audience importante puisque cela représente plus de 27 % de parts de marché pour la première chaîne de France.