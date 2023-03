Mbappé le reconnaît, Griezmann méritait le brassard

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Nommé capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé comprend la déception de son coéquipier Antoine Griezmann. Le successeur d’Hugo Lloris admet que l’attaquant de l’Atlético Madrid méritait au moins autant le brassard.

Attendu pour sa première conférence de presse en tant que capitaine des Bleus, Kylian Mbappé a évoqué la déception d’Antoine Griezmann. L’attaquant de l’Atlético Madrid a mal vécu le choix du sélectionneur Didier Deschamps qui a confié le brassard au Parisien. Une réaction compréhensible pour le gamin de Bondy qui reconnaît que son coéquipier avait le profil pour succéder à Hugo Lloris.

💬 Kylian Mbappé sur Antoine Griezmann : « A sa place j'aurais eu peut-être la même réaction, c'est normal qu'il ait cette déception. Je ne serai pas son supérieur hiérarchique, il a une expérience que je n'ai pas. »#lequipeFOOT #FRANED pic.twitter.com/VEmang66rP — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 23, 2023

« J'ai parlé avec Antoine parce qu'il était déçu, a confié Kylian Mbappé. Franchement c'est compréhensible, c'est normal, c'est une réaction qui s'entend. Je lui ai dit qu'à sa place, j'aurais peut-être eu la même réaction. Il a 32 ans, il a passé 10 ans en équipe de France, ça a été un joueur plus qu'important, peut-être l'un ou le joueur le plus important de l'ère Didier Deschamps. C'est normal qu'il ait cette déception. »

Mbappé tente de rassurer Griezmann

« Ce que je lui ai dit, c'est que lorsque je suis capitaine et lui vice-capitaine, je ne suis pas son supérieur hiérarchique, a raconté l’ancien Monégasque. Il a une expérience en équipe de France que je n'ai pas, il est arrivé en équipe de France avant moi, j'étais au centre de formation et il était déjà là. C'est quelqu'un qui est estimé et aimé de tout le groupe. Donc ce serait dommage qu'on ne puisse pas bénéficier de son expérience, de sa joie de vivre aussi parce que c'est quelqu'un de joyeux. »

« Bien sûr qu'on sera lui et moi main dans la main pour essayer de faire régner l'équipe de France au niveau européen et mondial. Il n'y aura pas de moi devant et lui derrière, on sera côte à côte. S'il a quelque chose à dire devant le groupe, même moi je m'assois et j'écoute », a rassuré Kylian Mbappé, prêt à laisser tous les Bleus s’exprimer devant le groupe si nécessaire.