Mbappé avec la fille de Donald Trump, l'étonnant rendez-vous

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

De nombreux VIP sont actuellement au Qatar, et l'équipe de France attire de nombreuses personnalités. C'était le cas samedi soir lors du match France-Danemark, avec une grosse surprise pour Kylian Mbappé.

L’équipe des Etats-Unis a créé la surprise vendredi en arrachant le nul contre l’Angleterre, la formation américaine étant toujours en position de se qualifier pour les huitièmes de finale avant de défier l’Iran dans une affiche toujours aussi diplomatiquement attractive. Pour soutenir les USA, Ivanka Trump, l’une des filles de l’ancien président des Etats-Unis, a fait le déplacement jusqu’au Qatar avec sa famille. Et visiblement, la femme d’affaires, qui parle français, très proche de son père, est une fan du Paris Saint-Germain. Et effet, ses deux fils arboraient un maillot du club de la capitale. Il est vrai que la famille Trump au complet a eu la chance de rencontrer et de faire une photo avec Kylian Mbappé après la rencontre face au Danemark, l’attaquant du Bleus et du PSG signant des autographes et posant pour une photo avec Ivanka Trump, son mari et ses enfants.

Ivanka Trump fan de Mbappé et du PSG

An honor to congratulate @KMbappe on France’s incredible win tonight! Kylian is as kind as he is talented! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷#FIFAWorldCup #France vs #Denmark pic.twitter.com/EVFbrM6mSd — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 26, 2022

La fille de Donald Trump n’a pas caché son bonheur de croiser Kylian Mbappé, et l’a dit à ses 10,4 millions d’abonnés sur Twitter : « C’est Un honneur de pouvoir féliciter Kylian Mbappé pour l'incroyable victoire de la France ce soir ! Kylian est aussi gentil que talentueux ! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 ». On ne sait pas encore si la famille Trump va prolonger son séjour à Doha pour suivre la suite de l'épopée des Etats-Unis dans ce Mondial, et si l'équipe de Didier Deschamps peut compter sur son soutien pour d'autres matchs d'ici la fin de cette Coupe du Monde au Qatar. En attendant, cette rencontre à l'improviste confirme que l'image de Mbappé est désormais mondiale et plus seulement limitée aux seuls amateurs de football.