Macron hué à la 49e minute de France - Pays-Bas, c'était prévu

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Peu après la pause, lors du match entre la France et les Pays-Bas, des sifflets et des huées sont tombés des tribunes du Stade de France sans que l'on comprenne réellement pourquoi. Mais on a désormais une explication et cela avait évidemment à voir avec la loi sur la retraite et une fronde contre Emmanuel Macron.

Les spectateurs présents vendredi soir au Stade de France afin d'assister au premier match des Bleus depuis le Mondial 2022 onr probablement entendu des sifflets et des appels à la démission d'Emmanuel Macron alors que l'on jouait la 49e minute de la rencontre entre la France et les Pays-Bas. Une séquence qui ne devait rien au hasard, et cela même si le Président de la République n'assistait pas en personne à ce premier match des qualifications pour l'Euro 2024 en Allemagne. De fait, c'est François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme, et l'un des leaders du mouvement d'opposition à la réforme des retraites, qui avait lancé un appel à manifester à la 49e minute et 3 secondes, en référence à l'article 49-3.

Des sifflets contre Macron lors des matchs de foot en France

A la télévision, ce mouvement d'humeur a été entendu, mais pas trop, mais François Ruffin s'est tout de même réjoui que ces sifflets contre Emmanuel Macron soient remarqués et il a donc appelé à ce que cela se reproduise un peu partout en France. « Macron n'a pas osé venir au Stade de France. Il a eu raison : à la 49'3, le public siffle sa réforme et chante "Macron démission". Les Bleus sont exceptionnels ce soir face aux Pays-Bas. Notre peuple aussi (...) Ce soir, le Stade de France a hué la retraite Macron à la 49'3. Bravo aux spectateurs ! On remet ça ? Lundi à 20h49 et 30 secondes, dans toutes les villes, les quartiers, les villages : tout le monde à sa fenêtre avec sifflets, casseroles, vuvuzelas et "Macron démission" ? Donnez rendez-vous à vos copains, à vos cousines, à vos voisins, lundi soir. Et mardi 28 mars, on sort ! On dégaine un 49.3 géant contre Macron ! », a réclamé l'élu LFI. Mais sa position n'est pas partagée par tous, certains n'étant pas convaincus que le sport devait servir à ce genre de message.

Et sur les réseaux sociaux, cela s'est évidemment emballé très fort, les sujets sur la politique n'étant pas de nature à calmer les foules, surtout dans le climat actuel en France. A ceux qui estiment que le député a bien fait de lancer cet appel aux tribunes pour faire entendre la voix des opposants, d'autres ont eux estimé qu'il ne fallait pas tout mélanger. « J’y étais, on s’est bien marré! Super ambiance famille, super match, super foule, 0 problème avec la police. Tous le monde était pour l’EDF et contre Macron. Lol », écrit par exemple @kharumtoupitoup, tandis que @JTareum lui répond : « Je vais me reconvertir député... Ça n'a pas l'air très difficile comme boulot, suffit juste de raconter n'importe quoi tous les jours. Ce n’est pas trop mal payé, on peut passer chez Hanouna. » Il faut désormais savoir si cette histoire de 49 minutes et 3 secondes sera suivie en Ligue 1 quand le championnat reprendra.