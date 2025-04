Lucas Chevalier gardien numéro 1, Didier Deschamps est prévenu

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

La saison que réalise Lucas Chevalier sous les couleurs du LOSC lui permet de s’attirer de nombreuses louanges, et pas de n’importe qui. Sur les ondes de RMC, Thierry Barnerat, conseiller de Thibaut Courtois, a affirmé que le gardien lillois était le meilleur gardien français, devant Mike Maignan.

A 23 ans seulement, Lucas Chevalier est d’ores et déjà un incontournable du championnat de France. Auteur de prestations XXL depuis le début de la saison avec le LOSC, en Ligue 1 comme en Ligue des champions, le natif de Calais a changé de dimension en découvrant pour la première fois l’équipe de France en novembre 2024. Forcément, ses prestations couplées à son potentiel encore très grand lui permettent d’attiser les convoitises des plus grands clubs européens. Invité à donner son avis sur le niveau des gardiens de but français sur RMC, Thierry Barnerat, conseiller de Thibaut Courtois et formateur de gardiens de but auprès de la FIFA, a affirmé que Chevalier n’avait rien à envier à Mike Maignan. Mieux, il estime qu’il est encore plus complet.

Lucas Chevalier meilleur que Mike Maignan

Chevalier à la place de Maignan, Deschamps n'y est pour rien https://t.co/B1dUrvOffk pic.twitter.com/E6lc9AYJAY — Foot01.com (@Foot01_com) April 10, 2025

« En France, le numéro 1 se nomme Lucas Chevalier. C’est indiscutable. Il est au-dessus de tout le monde, et bien loin. C’est le meilleur du championnat de France, en Ligue 1. Mais attention, il est déjà très, très proche de Mike Maignan. Il manque encore d’expérience, mais Lucas Chevalier est bien plus juste dans ses positions. Et puis, il est beaucoup plus complet », a indiqué Barnerat sur les ondes de RMC. Dans la tête de Didier Deschamps, le numéro 1 reste toutefois Mike Maignan.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Lucas Chevalier fera l’objet de nombreuses convoitises lors du prochain mercato estival. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, l’international français rapportera très gros aux Dogues en cas de départ. Surtout grâce au fait que la Premier League s’arrache ses services.