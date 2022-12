Les Français accrochent déjà la 3e étoile, attention au karma

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Dans sa folle épopée au Qatar, l'Equipe de France a su fédérer tout un pays. Les Bleus sont plus populaires que jamais dans l'opinion publique, comme le montre un dernier sondage. Dans cette étude, leur succès dimanche soir est vu comme une certitude.

Les doutes des derniers mois ont laissé place à des chants triomphaux presque déjà entonnés avant l'heure. L'Equipe de France est proche de réaliser un exploit inédit en 60 ans, c'est-à-dire conserver son titre de champion du monde de football. Une réussite d'autant plus remarquable qu'elle le ferait sans Karim Benzema, N'Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Christopher Nkunku. Des forfaits loin d'être préjudiciables pour une formation française toujours aussi solide, aussi efficace et peut-être même plus séduisante que d'habitude. Les observateurs étrangers le disent, les Français le hurlent même.

Une Equipe de France plus aimée et plus forte que jamais

C'est ce qui ressort d'un dernier sondage Odoxa pour RTL commandé entre la demi-finale face au Maroc et la finale contre l'Argentine. L'étude met en lumière la popularité toujours plus forte des Bleus chez les Français interrogés. 80% des Français déclarent les apprécier, on monte même à 93% chez les amateurs de football. Un chiffre qui n'avait plus été connu depuis la veille de la finale 2018 où « seulement » 79% des Français avaient une bonne opinion des Bleus.

#Audiences @TF1 #FIFAWorldCup



CARTON POUR LA 1/2 FINALE

🇫🇷 FRANCE/MAROC 🇲🇦



📌 20,7M DE TÉLÉSPECTATEURS

🔝 Pic à + de 23M de tvsp



🔥 MEILLEURE AUDIENCE DEPUIS 2016 TOUS PROGRAMMES ET CHAÎNES CONFONDUS



✅66% PdA 4+

✅78% PdA 25-49a

✅81% Hom 25-49a

✅74% FRDA-50a

✅83% 15-34a pic.twitter.com/Hly9jRXDhP — TF1 Pro (@TF1Pro) December 15, 2022

Au-delà de l'image renvoyée, c'est bien le niveau sportif de l'équipe de 2022 qui fait mouche. 57% des Français interrogés pensent qu'elle est supérieure à son aînée de 2018 avec Pogba et Kanté à l'époque notamment. 62% des amateurs de football en France pensent de même. Naturellement, l'optimisme règne avant de retrouver l'Argentine de Messi dimanche en finale. 75% des Français et 82% des amateurs de football voient les Bleus gagner le titre face à l'Albiceleste. La Pulga ne fait pas peur aux Français et n'arrive même plus à la cheville de Mbappé. 65% des votants préfèrent le gamin de Bondy au septuple ballon d'or, le jugeant plus sympathique et méritant plus d'être champion du monde. Au vu de ces chiffres, difficile pour Didier Deschamps et ses hommes de ne pas avoir une confiance au top avant cette finale et ce sera la même chose pour TF1 qui s'attend à pulvériser ses propres records d'audiences dimanche.