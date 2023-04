Les Bleues résistent à Koh-Lanta, la FFF calme Hervé Renard

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Afin de rendre le football féminin plus attractif, la Fédération Française de Football a annoncé plusieurs mesures ce jeudi. Le président Philippe Diallo en a profité pour répondre au sélectionneur des Bleues Hervé Renard qui se plaignait de la programmation des matchs.

A peine nommé sélectionneur, Hervé Renard a tout de suite fait l’unanimité. Les Bleues apprécient les méthodes, la bonne humeur et les prises de position du technicien. En marge du récent rassemblement, le successeur de Corinne Diacre a multiplié les messages pour améliorer l’attractivité du football féminin. Hervé Renard a notamment appelé la Fédération Française de Football à mieux programmer les rencontres de sa sélection.

La FFF répond à Renard

« Si l'on veut faire avancer le football féminin, qui le mérite, je pense qu'on peut faire mieux du côté des programmations, conseillait l’ancien entraîneur de Sochaux. Je pense qu'on peut faire mieux de ce côté. On aurait pu jouer jeudi dernier le match contre la Colombie à Clermont, et lundi soir ce match face au Canada. Cela aurait évité d'être en concurrence avec un match de Ligue des Champions, notamment une affiche comme Manchester City-Bayern Munich. Il faut réfléchir à tout ça si la dynamique du football féminin veut aller de l'avant. »

𝟭.𝟰 𝗠𝗜𝗟𝗟𝗜𝗢𝗡𝗦 de téléspectateurs 📺



La déclaration n’a pas échappé à la FFF, dont le président Philippe Diallo s’est défendu ce jeudi en conférence de presse. « C'est un sujet qui ne dépend pas complètement de nous mais on a essayé de faire en sorte que le calendrier qui nous a été proposé pour le calendrier de D1 et pour l'équipe de France ne viennent pas trop en concurrence, a réagi le dirigeant. On a vu que lors du match contre le Canada, on ne s'en sortait pas mal alors qu'il y avait la Ligue des Champions masculine ou Koh-Lanta. Ça nous donne de la force pour la suite. » Mardi soir, les Françaises ont réuni 1,4 million de téléspectateurs en moyenne sur W9.