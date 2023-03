Le légendaire Just Fontaine est mort

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Agé de 89 ans, et toujours recordman du nombre de buts marqués lors d'une phase finale du Mondial (13 buts en 1958), Just Fontaine s'est éteint ce mercredi a annoncé la famille du joueur à l'Agence France Presse. L'attaquant français du Stade de Reims et de l'équipe de France est considéré comme l'un des plus grands footballeurs de l'histoire de ce sport.