Le 1er France-Brésil depuis 10 ans, c'est pour mars 2026

Equipe de France13 nov. , 18:20
parGuillaume Conte
En cas de qualification à la Coupe du monde ce jeudi soir ou la semaine prochaine en Azerbaïdjan, l’équipe de France va s’offrir un match de prestige pour se préparer au Mondial.
Canal+ affirme en effet qu’un accord a été trouvé pour affronter le Brésil, dans une rencontre qui fera forcément saliver. Le match aura lieu le 28 mars 2026 et se disputera à Boston, aux Etats-Unis, histoire de prendre quelques marques avant le Mondial aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce sera aussi, si tout le monde est sur le point, de voir Vinicius Junior et Kylian Mbappé, coéquipiers au Real Madrid mais leaders des deux sélections, s’affronter. 
Voilà dix ans que la France et le Brésil ne se sont pas affrontés. Le dernier match entre les deux équipes remonte au 26 mars 2015, dans un match amical au Stade de France. Sur les 15 confrontations entre les deux pays, le bilan est pour le moment équilibré, avec 6 victoires chacun, et 3 nuls. 
En attendant, il faut que les Bleus valident leur billet pour cette Coupe du monde, ce que le Brésil a déjà péniblement fait dans son groupe éliminatoires en Amérique du Sud. 
