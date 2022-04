La France est dans un fauteuil, Jean-Michel Larqué jubile

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La France connaît son sort après le tirage au sort des poules pour le Mondial 2022. Danemark, Tunisie et peut-être Pérou dans le pire des cas. Un groupe à la portée des Bleus pour Jean-Michel Larqué qui ne comprendrait pas que les Français souffrent pour en sortir.

L'Equipe de France a t-elle hérité du jackpot ? Dans un tirage au sort complexe et indécis, le groupe promis aux Bleus aurait pu être plus périlleux.. Danemark, Tunisie, un adversaire à déterminer entre le Pérou, l'Australie et les Emirats Arabes Unis. Comparé aux groupes A (Pays-Bas, Sénégal, Equateur, Qatar) ou E (Espagne, Allemagne, Japon), le sort réservé aux Français apparaît clément. Toutefois, le Danemark était demi-finaliste du dernier Euro et avait posé des problèmes aux Français lors du dernier mondial russe. Le Pérou, s'il se qualifie, avait été un obstacle sérieux au 1er tour également. Surtout, certains tirages dits faciles en 2002 ou en 2010 s'étaient très mal passées pour les Français.

Prudent ? Non, Jean-Michel Larqué envie les Bleus

Les premières réactions insistent sur une prudence voire une méfiance qui doit accompagner l'Equipe de France malgré le pedigree supposé de ses adversaires. Jean-Michel Larqué n'est pas dans cette optique. Celui qui a couvert huit coupes du monde comme consultant pour TF1 le dit, les Français sont vernis avec une poule largement abordable au programme. C'est ce qu'il a indiqué sur RMC dans l'émission Rothen s'enflamme.

🗣💬 "On ne va pas s'imaginer que c'est une poule difficile, c'est une poule facile."



🇫🇷 Captain Larqué l'admet, les Bleus s'en sortent très bien après ce tirage au sort des poules de la Coupe du monde au Qatar. #RMClive pic.twitter.com/GKw9r73etP — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 1, 2022

« Un tirage de coupe du monde, on ne va pas s’imaginer que c’est une poule difficile. On ne va pas imiter Gilbert qui parlait de jackpot (en 2010). Mais, enfin à première vue avec le Pérou, l’Australie ou les Emirats Arabes Unis qui vont compléter ce groupe D, on a un groupe abordable. [...] Il faudra voir notre préparation qui sera importante. A l’exception, d’un match par groupe qui est difficile comme Espagne-Allemagne ou Belgique-Croatie. [...] On va dire même que la France n’a même pas un match de ce niveau même si le Danemark ça rappelle des bons et des mauvais souvenirs aussi », a t-il développé. Si la France devra être méfiante, le consultant pense qu'elle a largement les moyens d'éviter le sort connu par l'Allemagne en 2018 ou l'Espagne et l'Italie juste avant qui avaient quitté le tournoi dès les poules.