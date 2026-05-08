Lionel Messi

La France encore plus forte, Messi n’en revient pas

Equipe de France08 mai , 18:00
parEric Bethsy
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Championne du monde, l’Argentine a bon espoir de conserver son titre cet été. La sélection de Lionel Messi s’attend tout de même à affronter de sérieux concurrents, à commencer par l’équipe de France.
Il faudra de nouveau compter sur l’Argentine. A l’approche du Mondial 2026, les champions du monde en titre figurent parmi les principaux favoris. L’Albiceleste a en effet survolé les qualifications dans la zone sud-américaine, notamment avec l’aide d’un Lionel Messi encore au niveau et lucide sur l’état de forme de ses compatriotes.
« La sélection argentine est en forme, a commenté le milieu offensif de l’Inter Miami auprès du journaliste Pollo Alvarez. Aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs blessés ou en manque de rythme. Mais quand le groupe est ensemble, il montre qu'il est compétitif, il veut toujours gagner, il donne tout et il fait tout son possible pour essayer d'atteindre les objectifs. C'est une Coupe du monde, on sait que c'est toujours difficile à cause des autres sélections. Il faut y croire comme le fait chaque Argentin avant une grande compétition. Mais il faut aussi savoir que face à nous il y a d'autres favoris qui arrivent mieux que nous. »

Messi et les individualités françaises

Parmi les adversaires redoutés, les Bleus font douter l’ancien Parisien. « La France est très bien encore une fois, ils ont énormément de joueurs de haut niveau, a reconnu l’Argentin. Il y a l'Espagne, le Brésil qui, même s'il ne traverse pas sa meilleure période depuis un moment, est toujours candidat et possède les joueurs pour lutter dans toutes les compétitions. Ensuite il y a les autres équipes habituelles : l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal qui a aussi une sélection très compétitive. Et puis il peut y avoir une surprise, des choses étranges que l'on n'imagine pas. Il y a beaucoup de sélections de haut niveau. » De quoi entrevoir un tournoi disputé.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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