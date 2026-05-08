La France encore plus forte, Messi n’en revient pas

Championne du monde, l’Argentine a bon espoir de conserver son titre cet été. La sélection de Lionel Messi s’attend tout de même à affronter de sérieux concurrents, à commencer par l’équipe de France.

Il faudra de nouveau compter sur l’Argentine. A l’approche du Mondial 2026 , les champions du monde en titre figurent parmi les principaux favoris. L’Albiceleste a en effet survolé les qualifications dans la zone sud-américaine, notamment avec l’aide d’un Lionel Messi encore au niveau et lucide sur l’état de forme de ses compatriotes.

« La sélection argentine est en forme, a commenté le milieu offensif de l’Inter Miami auprès du journaliste Pollo Alvarez. Aujourd'hui il y a beaucoup de joueurs blessés ou en manque de rythme. Mais quand le groupe est ensemble, il montre qu'il est compétitif, il veut toujours gagner, il donne tout et il fait tout son possible pour essayer d'atteindre les objectifs. C'est une Coupe du monde, on sait que c'est toujours difficile à cause des autres sélections. Il faut y croire comme le fait chaque Argentin avant une grande compétition. Mais il faut aussi savoir que face à nous il y a d'autres favoris qui arrivent mieux que nous. »

Messi et les individualités françaises