L'équipe de France va cajoler les victimes du PSG

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps s'apprête à accueillir les récents finalistes de la Ligue des champions. Et si tout ira bien pour les joueurs du PSG, le sélectionneur français va devoir prendre des pincettes avec Benjamin Pavard et Marcus Thuram, humiliés avec l'Inter.

A trois jours du match de Ligue des Nations contre l'Espagne, l'équipe de France va être au complet à Clairefontaine, puisque les sept internationaux tricolores finalistes de la Ligue des champions arriveront ce lundi. Si Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lucas Hernandez et Warre Zaïre-Emery arriveront fatigués compte tenu de la grosse fête organisée dimanche à Paris, mais avec un moral énorme, Benjamin Pavard et Marcus Thuram auront probablement des bleus à l'âme après la claque prise face au PSG samedi soir à Munich. Didier Deschamps est bien conscient de tout cela, mais dans Ouest-France, Guy Stéphan estime que tout cela ne va pas pénaliser les Bleus. L'adjoint du sélectionneur n'a aucune crainte au sujet des deux joueurs de l'Inter Milan.

Pavard et Thuram vont retrouver le moral rapidement

Les Bleus du PSG l'ont fait ! Ils remportent la 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝑪𝒉𝒂𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒔 du club ! 🔥



👏 Ousmane Dembélé

👏 Désiré Doué

👏 Bradley Barcola

👏 Lucas Hernandez

👏 Warren Zaïre-Emery

👏 Presnel Kimpembe



#FiersdetreBleus pic.twitter.com/QkViD1JjWU — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 31, 2025

Guy Stéphan sait que Didier Deschamps va trouver les bons mots afin que Marcus Thuram et Benjamin Pavard soient à 100% sur le plan mental avant ce rendez-vous décisif face à l'Espagne. « Gagnants comme perdants, ce qui est fondamental, c’est les discussions que Didier (Deschamps) va avoir avec eux (...) Pour les perdants, il faut se relever. C’est ça, le sport de haut niveau. Là, ils ont pris une claque, c’est certain. Il faut de la force mentale. On va discuter avec eux dans ce sens-là. Leur rappeler aussi qu’ils ont fait un superbe parcours, qu’ils ont battu le Bayern, le Barça, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Pour Marcus et Benjamin, il n’y a pas 36 manières de procéder : il faut se relever et se fixer un autre objectif derrière », explique l'adjoint de Didier Deschamps, convaincu que pour les deux joueurs milanais ce naufrage en finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain sera rapidement un vieux souvenir.